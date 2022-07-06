انت الان تتابع خبر اتفرج – القمر مي عمر تستعرض حلوتها بالمقطع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة مي عمر مجموعة من الصورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي عمر بإطلالة كاجول، حيث ارتدت تيشرت نصف كم من اللون الأسود وبنال جينز مقطوع من على الركبة وقامت بوضع جاكيت على أكتافها مع ارتداء نظارة شمسية وتجلس وتتصفح هاتفها المحمول اما من الناحية الجمالية فقط اعتمدت علي القليل من من المكياج واستخدام احمر الشفاة.

ونالت الفنانة على الكثير من التعليقات مثل جمالك ضحكتك مش طبيعي- ضحكتك بتدخل على قلبي من غير استئذان.