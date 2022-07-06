انت الان تتابع خبر عقوبة التحرش الجنسي.. تصل للحبس والغرامة بعد واقعة شقيقة هنا الزاهد الصغرى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاءت العديد من التساؤلات من جميع المواطنين عن عقوبة التحرش الجنسي، وهذا بعدما أجرت النيابة العامة في أكتوبر التحقيق مع المتهم بالتحرش اللفظي بالبلوجر نور الزاهد شقيقة هنا الزاهد في مول تجاري شهير داخل مدينة السادس من أكتوبر.

المتهم بالتحرش بشقيقة هنا الزاهد الصغرى أمام النيابة

وحرصت النيابة العامة على مواجهة العامل بالتهم التي تم توجيهها إليه، وأنكر ارتكابه هذه الواقعة، وقال “معملتش حاجة ومجيتش جنبها”، وأمرت النيابة بضرورة سرعة التحريات الخاصة بالاجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لشهود العيان والوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

عقوبة التحرش الجنسي

وجاء في المادة 305 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس “مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

واستكملت المادة “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”.