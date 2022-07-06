تامر حسني يطرح أغنية ”هدلعني” من فيلم ”بحبك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 06:32 مساءً - طرح النجم تامر حسني عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "هدلعني" من فيلمه الجديد "بحبك"، والمقرر طرحه غدا الجمعة في دور العرض السينمائي، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

أغنية هدلعني

أغنية هدلعني من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع مودي منير.

فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم بحبك، حول حياة رجل يخوض قصتي حب ويتخبط في حياته بين الفتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فريق فيلم بحبك

ويضم فيلم بحبك العديد من الفنانين إلى جانب تامر حسني، منهم: هنا الزاهد، مدحت إسماعيل، هدى المفتي، حمدي الميرغني، عمرو صحصاح، وهو من إخراج تامر حسني.

ويعد فيلم بحبك التعاون الثاني الذي يجمع بين هنا الزاهد وتامر حسني، حيث شاركته في مسلسل فرق توقيت مع الفنانة نيكول سابا، وتم عرضه عام 2014، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي.