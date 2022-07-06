انت الان تتابع خبر بعد اختفائها الغامض مدير أعمال ديانا حداد يفجّر الصدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد الجدل خلال الأيام الماضية،​ بعد أن حذفت جميع صورها من على حسابها الخاص لموقع انستغرام، لتزداد التساؤلات والتوقعات من قبل المتابعين، الذين اشاروا الى احتمال اعتزال الفنانة، او مرورها بحالة سيئة.

ومن بين الاحتمالات التي طرحها الجمهور هو ابتعاد الفنانة عن الفن بسبب التزامها الديني بعد ان دخلت الاسلام، وخاصة بعد تداول صورة لها بالحجاب امام الكعبة المشرفة، رغم تصريحاتها بأنها دخلت الاسلام منذ 5 سنوات وليس أمرا جديدا، بينما أشار البعض انها تهدف الى لفت الأنظار بهذه الخطوة، واسلوب جديد للترويج لأعمالها وأغانيها التي ستطرحها قريبا.

وظهر حلمي بشير، مدير أعمال ديانا، لينهي حالة الجدل عند الجمهور، وأكد أنها ستخرج قريباً وترد على جميع التساؤلات، وتوضح جميع الحقائق، لكنه لم يوضح سبب حذف الفنانة جميع صورها، مشيرا أنه تحدث معها، فأكدت أنها تفضّل الابتعاد قليلاً، وستكشف الحقيقة لاحقا، سواء كان اعتزالها أو أمر آخر.

وأشار بشير، ان ديانا حداد، بخير ولم تتعرض لأي مكروه أو حالة سيئة، لكنه لا يعرف الوسيلة التي ستظهر من خلالها للجمهور، إن كانت عبر حساباتها في مواقع التواصل أو عبر قناة تلفزيونية.

يذكر ان موقع صدى البلد، قد تواصل مع مدير أعمالها في وقت سابق لمعرفة الأسباب وراء حذف النجمة جميع صورها على موقع”انستغرام”، لكنه اكد بأنه فوجىء بالخطوة التي اتخذتها وذكر أنه حاول التواصل معها إلا أنها لا تجيب على هاتفها، لكنه أكد ان فكرة اعتزال النجمة مستبعدة، لأن هناك العديد من الأعمال التى كانوا يقوموا بتحضيرها الفترة الماضية لطرحها قريبا.

يذكر ان ديانا حداد قد نشرت منذ عدة أسابيع، جلسة تصوير لها على موقع الصور الشهير”انستغرام”، نالت بها اعجاب المتابعين.