انت الان تتابع خبر الراقصة دينا تثير الجدل بتصريحاتها عن رقص المحجبات والمنقبات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الجدل أثارتها الراقصة والممثلة المصرية دينا، بعد تصريحاتها الأخيرة، التي تكلمت فيها عن حبها للرقص، وحرص الفتيات المصريات لتعلمه، كما تحدثت عن حب الفتيات المحجبات والمنقبات للرقص، كاشفة أن أغلب الفتيات اللواتي يشاركن بهذه التدريبات هن فتيات محجبات، وذلك لأن تدريبات الرقص التي تقوم بها، تساعد الفتيات على الإهتمام بأجسامهن ورشاقتهن.

ولم يعجب هذا الكلام الكثير من الفتيات المحجبات والمنتقبات، وخاصة ان دينا أكدت ان "أغلبهن" يتعلمن الرقص، وهذا الكلام غير صحيح حسب تعبيرهن.

وأضافت دينا في تصريحاتها لصحيفة "الوطن"، انها لا تقتنع بوجود راقصين رجال، لأن جزءاً كبيراً من الرقص يكون فيه دلع، ولا ينفع ذلك مع الرجال، مؤكدة انها شاهدت كثير من الفيديوهات لرجال يرقصون ولم تقتنع بادائهم، لهذا لم تفكر تدريب الرجال على الرقص.

وفي تصريحات أخرى، اكدت دينا ان الجمهور دائم الدعم لها ولأعمالها سواء بالتمثيل أو الرقص، حتى لقبها البعض بـ "فخر الصناعة المصرية"، واشارت انها تشعر بالفخر لمحبة الجمهور الذي يجعلها مستمرة في تقديم الأفضل.

وأكدت الراقصة المصرية ان الرقص يتعرض للهجوم مؤخرًا من قبل البعض، ما أدى الى ابتعاد العديد من المواهب عن مجال الرقص، فأصبحت الساحة خالية للراقصات الأجانب، حتى اصبحن اكثر شهرة واهمية من بعض الراقصات المصريات.

هذا وكانت قد تعرضت ​دينا​ لموجة من الانتقادات بعد رقصها في حفل زفاف الفنانة بوسي بعد حضورها تشييع الممثل المصري ​سمير صبري​، معتبرة أن أنها تؤدي عملها حتى لو كانت في أسوأ حالاتها النفسية، مؤكدة انها يوم وفاة زوجها عملت في مسرحية مع الممثل ​عادل إمام​، كما احيت حفل زفاف في أحد الفنادق بعد وفاة والدها الذي دفنته بنفس اليوم.

يذكر أن آخر أعمال دينا في الدراما، مسلسل "ملف سري"، والذي قدمت فيه شخصية فريدة، وحققت فيها نجاح جماهيري كبير، بالاضافة الى مشاركتها في مسلسل "​نقل عام​".