الثقافة المصرية تواصل فعالياتها بالاردن : دومة يتناول سيرة الرواية و عتيبه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 يوليو 2022 12:32 مساءً - تواصلت فعاليات الاسبوع الثقافي المصري بالاردن والذي يأتي في اطار اختيار مدينة اربد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ حيث اقيمت ندوة ضمن فعاليات الاسبوع الثقافي المصري باربد داخل نقابة المهندسين الاردنيين في لواء الرمثا

تحمل عنوان "الرواية" سيرة مصطلح عربي" تحدث خلالها الروائي خيري محمد دومه عن سيرة ومصطلح الرواية ونشأته وتطوره وكيف انتقل من القديم الي الجديد واستخدامه في القرن التاسع عشر والمشكلات التي واجهت هذا المصطلح لارتباطه بالتسلية والفرجة وكيف اطلق علي الرواية والمسرحية في ذات الوقت .

كما تحدث الكاتب منير عتيبه عن القصة القصيرة جدا عند الكاتب الأردني حسين دعسه ودخوله إلى عالم القصة القصيرة جدا من أرض القضية الفلسطينية وقضايا المجتمع الأردني خاصة والعربي عموما وقضايا الإنسان أيا كانت جنسيته، كما تطرق الي الموضوعات التي تطرحها قصصه في مجموعته " عن قلب البنفسج.. والوردة الحمراء"، التي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة إبداع عربي) عام 2021 وعلى المستوى الفني وصفه بأنه يمتزج في هذه المجموعة الأديب بالفنان التشكيلي بالإعلامي، وهي المجالات التي خاضها ومارسها وأثبت فيها دعسة حضورا بالفعل.

وثمن عتيبة الانتاج القصصي لدعسه على مدى أكثر من ثمانين قصة قصيرة جدا حيث يقدم الكاتب رأيه في عدد كبير من الموضوعات التي تلامس بعضها أو كلها القارئ ، وصنف قصص المجموعة إلى عدد من المتواليات القصصية التي تنتسب كلها لموضوع واحد تتناوله من زوايا مختلفة، وبتحليلات متنوعة مما يجعله محيطا بكل ما كتب عن قضية ، وأهم الموضوعات التي تناولتها هذه المجموعة القضية قصص الفلسطينية والمقاومة- قصص بدايات التفتح والمراهقة - قصص العشق والهوى- القصص الحلمية أو الكابوسية- القصص الساخرة من العيوب الشخصية أو الاجتماعية - قصص عن الطفولة- قصص الحيوانات- قصص فيروس "كورونا ."