انت الان تتابع خبر اتفرج – العسولة درة تستعرض جمالها وحلاوتها بالعباية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصور الجديدة في عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”

وظهرت درة وهي الزي التونسي وهي عبارة عن عباية من اللون الأبيض الواسع والشفاف، اما من الناحية الجماعية فقامت بأستخدام الكثير من الاكسسوارت وظهرت بشعر منسدل على الكتفين،معلقة لم أنس أبدًا هذا المكان الهادئ والجميل والروحي الذي زرته مرة واحدة فقط عندما كنت طفلاً.

ونالت الصور اعجاب الكثير من المتابعين والتي جاءت تعليقاتهم في حب درة مثل : مدينة القيروان فيها جامع عقبة بن نافع نفسي ازوره وازور تونس ان شاء الله قريب- دار حسونة و حياة.