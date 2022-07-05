انت الان تتابع خبر اتفرج .. هدي الإتربي في الجيم.. القمر بتستعرض رشاقتها وجمالها على انستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هدى الإتربي بمشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من داخل الجيم، وهذا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، وحصلت على تعليقات كثيرة من جميع المتابعين.

هدي الإتربي في الجيم يشعل انستجرام

وأطلت هدي الإتربي في الصوة وهي تستعرض رشاقتها وجمالها داخل الجيم، وحصلت على إعجاب الكثيرين ممن يقومون بمتابعتها، وأيضاً وضع لها الجميع الكثير من التعليقات المميزة التي شجعتها كثيراً على أداء الكثير من التمارين الرياضية المميزة.

آخر أعمال هدي الإتربي

وقدمت الإتربي آخر عمالها الفنية هو فيلم “ماما حامل” وهو الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي مميز، وهي أن تستريح أخيراً بعدما يبلغ أبنائها الثلاث، وبعدها تبدأ الأهتمام بنفسها أكثر، ولكن يحدث شئ خارج جميع التوقعات وتكتشف أنها حامل، وهو بطولتها ومعها الفنانة ليلى علوى وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح وغيرهم من الفنانين المميزين.