انت الان تتابع خبر تطورات حالة الفنان حمدي الوزير الصحية.. اطمنوا عليه بعد إجراء عملية في القلب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، بالكشف عن التطورات الصحية الخاصة بحالة الفنان حمدي الوزير، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية دقيقة جداً في القلب، وتعد من أبرز الأشياء التي تشغل بال الجميع.

تطورات حالة الفنان حمدي الوزير الصحية بعد عملية في القلب

وتحدث منير مكرم خلال التصريحات الصحفية، قائلاً “الفنان حمدى الوزير بحالة جيدة حالياً ويتواجد في الوقت الحالي فى غرفة العناية المركزة وهو تحت الملاحظة وبعدها يتم نقله الى غرفة عادية، حالة الفنان مستقرة بعد عملية جراحية صعبة تم اجراءها امس واستغرقت وقتا طويلا إلا انه حالياً بحالة جيدة”.

تفاصيل مرض الفنان حمدي الوزير

ودخل الفنان حمدي الوزير من العمليات بعدما أجري عملية جراحية وصلت لـ 6 ساعات لتركيب دعامات بعد اصابته بتمدد في الشريان الأورطي، وحدثت الكثير من التطورات الخاصة بحالته الصحية، وأجرى جراحة في القلب، وقالت مي حمدي الوزير “والدي مازال في العمليات، حيث أن العملية تحتاج إلي وقت طويل فامتدت حتى الآن لست ساعات تقريباً، أطالب الجميع أن يكثفوا الدعاء له فهو يمر بفترة صعبة أتمني أن تمر على خير”.