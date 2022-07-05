انت الان تتابع خبر اتفرج – روبي عملت دوشة للجمهور بأقصر فستان في العالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، تصدرت بها محركات بالبحث خلال الساعات الماضية.

وظهرت روبي مرتدية فستان من اللون كتروهات شفاف وقصير ومشكوف من منطقة الصدر والأفخاذ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدامت الكثير المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها.

وحظيت الفنانة على الكثير من التعليقات علي الفيديو مثل بحبك مووت قمر – جميلة العالم الصورة دي جاااامدة اووووي-هنا تباني مكسيكية-انتي العشق وربنا-طب ليه بداري كده اداري ايه وله ايه بعدك يا جميلة الجميلات خلو حاجة حد بداري عليها.