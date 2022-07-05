فريدة مونودراما مصرية تبهر جمهور المملكة الاردنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 05:22 مساءً - نجح العرض المسرحي المصري فريدة ان يبهر جمهور مدينة اربيد والذي يأتي ضمن المشاركة المصرية احتفالا باختيار اربيد عاصمة الثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ واستطاعت بطلة العرض الفنانة عايدة فهمي والذي احتفل الجمهور الاردني بها بعد انتهاء العرض من تجسيد الشخصية ببراعة واتقان لتؤكدة ان المرأة المصرية والعربية في حالة ابداع دائم .. العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومأخوذ من الادب العالمي عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، وهو من كتابة وإخراج أكرم مصطفى الذي تمكن من ان يأخذ الجمهر في رحلة عبر الزمن ما بين الماضي والحاضر ببساطة ويسر

في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

‏‎«فريدة» هي الشخصية التي جسدتها الفنانه عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.