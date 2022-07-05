إليسا تهنئ الجزائر بالعيد الوطني”كل الحب لهالبلد”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:28 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تغريدة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتبت إليسا قائلة :" تحية للجزائر وأهلها بالعيد الوطني، وكل الحب لهالبلد المضياف والحلو بناسه وأهله".

وتابعت:"بتمنالكن دوام الاستقرار والازدهار وعلى أمل نلتقي قريبا جدا".

وقالت إليسا، خلال حفلها الأخير في جدة بالسعودية: "بالمستقبل عندي ألبوم، لكن تم تأجيله، لأن بعد أغنية (من أول دقيقة) ونجاحها، سيتم طرح أغنية لموسم الصيف وهي باللغة اللبنانية، والألبوم هيتم طرحه في الوقت المناسب".

وظهرت الفنانة إليسا في حفل بمشاركة الفنان سعد لمجرد ضمن فعاليات موسم جدة، حيث ظهرت إليسا وهي تقلد سعد لمجرد في أغنيته الشهيرة "الجمال عدى الكلام".