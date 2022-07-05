انت الان تتابع خبر بفستان قصير منقوش.. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام من جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث إطلالة لها والتي تميزت بالجرأة والبساطة.

حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور لها خلال زيارتها لأحد المراكز الرياضية في بيروت، وظهرت في الصور وهي مرتدية فستانًا قصيرًا منقوشًا بزهور اللوتس الملونة، وحذاء أخضر مكشوف بكعب.

أما عن سعر الإطلالة؛ فقد جاء الفستان من تصميم العلامة التجارية Rixo، ويبلغ سعره 263 دولار، أي حوالي 5 آلاف جنيهًا، بينما جاء الحذاء من تصميم العلامة التجارية Francesco Russo، وبلغ سعره 680 دولار، أي حوالي 13 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي تكلفة الإطلالة حوالي 18 ألف جنيهًا.

يُذكر أن مسلسل “أسود فاتح”، هو أخر الأعمال الفنية للفنانة هيفاء وهبي، والذي جرى عرضه عبر منصة “شاهد VIP”، في سبتمبر 2020، وشاركها في بطولته شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، نانسي صلاح، روجينا، ناصر سيف، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.