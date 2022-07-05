انت الان تتابع خبر بمكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، بمكياج صارخ لفت أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت “غادة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور، تظهر فيها من داخل خزانة الملابس الخاصة بها، ووضعت مكياج ثقيل حول عينيها وعلى الخدود، ولملمت شعرها بطريقة ذيل الحصان للأعلى، وأرفقت “غادة” مع الصور التعليق التالي: “It’s a amazing day #my birthday