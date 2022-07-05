المخرج تايكا وايتيتي: غيرت شكل شخصية جور لتجنب مقارنتها مع فولدمورت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:22 مساءً - أكد المخرج تايكا وايتيتي أنه مع بدء التحضيرات لفيلم Thor: Love and Thunder، قام بـ تغيير بعض من السمات لـ شخصية Gorr the God Butcher، وذلك بسبب تشابه شكل الشخصية مع شكل الشخصية الشهيرة فولدمورت من سلسلة أفلام Harry Potter.

حيث صرح وايتيتي قائلا ": سيقارن المشاهدين شكل جور مع فولدمورت، ولذلك قمت ببعض التغييرات فى شكل الشخصية التي تم رسمها في الكتب المصورة، خاصة مع لعب كريستيان بيل للشخصية".

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.