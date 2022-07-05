نستعرض التفاصيل الكاملة لتعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة لتنظيم جنازات الفنانين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:22 مساءً - وقعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الخاصة بتقديم الخدمات الجنائزية الشاملة لتكريم حالات الوفاة وتسهيل الإجراءات على عائلاتهم، لتكون المقدم الحصري للخدمات الجنائزية الشاملة لتكريم أعضاء النقابة.

وتعمل الشركة على توفير كل الخدمات اللازمة لأعضاء النقابة، بما في ذلك المساعدة في استخراج تصريح الدفن والأوراق الرسمية وتجهيز المتوفى وإعداد المقابر ونقل المتوفى وحجز قاعات العزاء والنعي والصدقات الجارية والهدايا التذكارية، وخدمة العودة إلى الوطن، والتخطيط المسبق للوفاة، وخدمات أخرى، بهدف تكريم حياة أولئك الفنانين الذين طالما أسعدوا مجتمعنا.

وتقوم الشركة بتخصيص الاحتياجات اللازمة لاستيعاب ما هو مطلوب للتعامل مع جنازات الرموز الفنية بشكل لائق، ويشمل ذلك تقديم خدمة عالية الجودة ومستوى عالٍ من التنظيم بالإضافة إلى سيارات المجهزة بالكامل وفريق مدرب من ذوي المهارات العالية.

وقال أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: “سعداء وفخورون بتوقيع هذه الشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، ونسعى لتقديم خدمة مشرفة لأعضاء النقابة مع مراعاة الاحتياجات الخاصة ومتطلبات الفنانين والشخصيات العامة؛ مثل مستوى التنظيم، ومستوى الكفاءة العالي لفريقنا، وسلامة وراحة العائلة والأصدقاء وجميع الحضور."

وأضاف جاب الله: "مهمتنا هي تكريم أحبائنا الذين فقدناهم مع التأكد من عدم استنفاذ العائلة في أي مجهود لوجيستي عند التعامل مع الوفاة، لذا قمنا بإطلاق برنامج التخطيط المسبق حيث يمكن للأشخاص تحديد نوع الخدمة التي يرغبون في تلقيها، حتى تتمكن العائلات من التركيز على ذكريات وإرث أحبائهم."