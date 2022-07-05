حلمي عبد الباقي: سأتقدم ببلاغ للنائب العام بالتحقيق في واقعة شاكوش

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:22 مساءً - أعلن الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية عن مفاجأة وتقدمه ببلاغ للنائب العام في واقعة عودة حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، حيث أظهر مستندات أن هناك عملية من التلاعب تعرض لها.

قال عبدالباقي في الفيديو: "أحببت أن أطلع الجمهور على أن المذكرة التى وقعت عليها فى الاجتماع مع الأستاذ سيد المتولي المستشار القانوني للموسيقيين والتى تم الإعلان بعدها عودة حسن شاكوش مؤدى المهرجانات كانت خاصة بالرجوع إلى الرأى القانونى فى بعض التفاصيل الخاصة بالنقابة، وكانت عبارة عن فقرة من 5 أسطر، إلا أنه فوجئ بعد إطلاعه عليها، أنها تحولت لصفحة كاملة بخط اليد بعد توقيعه وإمضاء عدد من أعضاء مجلس النقابة وفي ضهر تلك الورقة كانت هناك مذكرة مطبوعة والتى تخص عودة حسن شاكوش.. وبناءً على هذا الأمر سوف أتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب عدم معرفتي، ومن مضى على تلك المذكرة".