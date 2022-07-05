إيناس عبد الدايم: تخفيض 50% على تذاكر الحفلات الصباحية لـ«سينما الشعب»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 01:25 مساءً - أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين ( 10 صباحا و 1 ظهرا ) لعروض سينما الشعب إلى 20 جنيها.

قالت عبد الدايم إن قرار تخفيض أسعار تذاكر الحفلين الصباحيين لعروض سينما الشعب جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المشروع وخاصة الشباب، وأضافت أن استراتيجيات تحقيق العدالة الثقافية تسعى للتيسير على المواطن فى الحصول على المنتج الثقافي للدولة بأسعار رمزية، مشيدة بالإقبال الجماهيرى على العروض والذى يعكس قدرة ابناي الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة .

كانت إيناس عبد البدايم، قد أطلقت المرحلة الثانية من مشروع سينما الشعب، الهادف إلى تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

وصلت عدد مواقع المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى 9 مواقع بمختلف المحافظات، هي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر السينما بطنطا، و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم، وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.