انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تثير حيرة متابعيها بصورتها الجديدة.. هي حلقت شعرها ولا إيه! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة ياسمين صبري حيرة متابعيها على “تويتر” بعد نشرها صورة ظهرت فيها بمظهر بدت فيه حليقة الرأس، مما جعل الكثير يتساءلون هل حلقت شعرها مثل المطربة شيرين؟

حيث نشرت “ياسمين” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورة لها وهي داخل أحد المطاع تتناول السوشي، وأعطى مظهرها انطباعًا بأنها قصت شعرها، حيث علق أحد المتابعين: “قصيتي شعرك؟ بقيتي شبه شيرين عبدالوهاب لما حلقت شعرها”، وقال متابع آخر: “”الجمال والحلاوة، قمر ما شاء الله.. ربنا يحميكي”.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري، تستكمل تحضيرات أولى بطولاتها المطلقة وهو فيلم “شغل عصابات”، ومن المقرر أن يكتب سيناريو وحوار الفيلم السيناريست أيمن وتار، وسيتم الإعلان عن باقي أبطال الفيلم ومخرجه خلال الفترة المقبلة.