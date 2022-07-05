انت الان تتابع خبر حورية فرغلي تتعرض لانتقادات شديدة بسبب “القطة السافلة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقادات حادة طالت الفنانة حورية فرغلي، بعد الإعلان عن خوضها أولى تجاربها الغنائية مع مطرب الراب جيفارا بابلو، وذلك بسبب اسم الأغنية “القطة السافلة”.

فبمجرد الإعلان عن اسم الأغنية؛ شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على “حورية” بسبب اسم الأغنية الجريء، والذي ينم عن كلمات غير لائقة تحملها الأغنية.

حيث قال أحد المغردين على “تويتر”: “بعد تريند أغنية نمت ننه، لروبي، حورية فرغلي تعلن الانتهاء من تسجيل أغنية القطة السافلة، اللي مش لاقي شغلانة اليومين دول وسوقه واقف، ينشر لك إسفافا وقلة أدب وكلاما هابطا، عشان يرجع التريند”.

وقال مغرد آخر: “القطة السافلة.. هو دا الفن الهادف مش أي كلام”.

حورية ف فرغلي: أغنية القطة السافلة موجهة للأطفال

من جانبها، خرجت حورية فرغلي في تصريحات صحفية، تؤكد من خلالها أن الأغنية موجهة للأطفال، وليس بها أي شيء مخل، ولا تحمل معاني سيئة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى والأخيرة التي تخوض فيها تجربة الغناء.

أغنية “القطة السافلة” من كلمات وألحان جيفارا بابلو، وتوزيع جيفارا بابلو وميدو راشد، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال عيد الأضحى.