انت الان تتابع خبر بعد تلويحه بالاعتزال.. شريف منير يوجه رسالة هامة لـ محمد نجاتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص الفنان شريف منير، على دعم الفنان محمد نجاتي، بعد تلويح الأخير باعتزاله الفن نهائيًا، ردًا على الانتقادات التي طالته بسبب أدواره خلال الفترة الأخيرة.

حيث نشر “منير” من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” رسالة إلى الفنان محمد نجاتي، قائلًا فيها: ” أنت صادق في كل كلمة بتقولها.. وردك عجبني جدا.. محترم هادي مؤدب.. كل الناس عارفين إنك فنان موهوب.. وأنا حاسس بكل كلمه أنت قولتها.. بس يا نجاتي في سيناريو رباني بيحصل فجأة وتبقى غير متوقعه.. وتلاقي الدنيا فتحت فجأة من حيث لا تحتسب”.

وأضاف: “حصل لي كده في فيلم عريس من جهة أمنية.. الدنيا كانت ضلمة وفجأة لقيت الأستاذ عادل إمام بيكلمني.. وكل شيء اتعدل.. لا تقلق، هتيجي وهتنبسط بعد ضيق.. بس ابقى افتكرني.. ربنا معاك وينصرك”.

يُذكر أن أحد الصحفيين، صرح بأن الفنان أمير كرارة هو من كان مرشحًا لدور الفنان محمد نجاتي في مسلسل “محمود المصري” ولكن تم استبداله في اللحظات الأخيرة، عاقدًا مقارنة بين ما وصل إليه “كرارة” وما وصل إليه “نجاتي” الآن.

الأمر الذي دعا “نجاتي” للخروج في مقطع فيديو يوضح فيه أن ما وصل إليه “كرارة” نتيجة جهده وتعبه، وأنه يضطر لقبول أدوار لا يرضى عنها لوجود التزامات لديه، واختتم الفيديو بتلوحيه باعتزال الفن نهائيًا.