انت الان تتابع خبر بكلمات تقطع القلب.. عبير صبري تنعي شقيقها الراحل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة عبير صبري رسالة إلى شقيقها الراحل تنعيه فيها، بعد وفاته المفاجئ منذ يومين، دون إصابته بأي وعكة صحية.

حيث نشرت “عبير” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة تجمعها مع شقيقها الراحل، وأرفقت معها التعليق التالي: “يا حبيبي يا حتة من قلبي ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي، كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلى ماما.. ماما بتموت من غيرك وإحنا مكسورين أوي وقلبنا اتقسم من الحزن”.

وتابعت: “يا ريتني أنا ولا أنت يا حبيبي كنت تفضل لابنك وشبابك.. أنا بحبك أوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان ابنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقى أحسن واحد في الدنيا، وإنت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب وآجي لك وسلم على بابا، ربنا يرحمكم ويغفر لك يا نور عيني يا أخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي”.

يُذكر أن شقيق الفنانة عبير صبري، وافته المنية أول أمس السبت، وقد تم تشييع جنازته من مسجد السيدة عائشة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة البساتين.