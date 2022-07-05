ننشر أبرز شروط حفلات المطربين في عيد الأضحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:22 صباحاً - تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الحفلات الغنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتى يحييها المطربون العرب سواء داخل مصر أو خارجها ولكن المثير أن هذه الحفلات مشروطة الحضور حيث يضع منظموها شروطا لحضورها.

ونرصد فى التقرير التالى ابرز شروط الحفلات المقرر إقامتها فى الفترة المقبلة.

عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي يوم 12 يوليو في الساحل الشمالي، وتراوحت أسعار التذاكر من 1250 جنيهًا حتى 10 آلاف جنيه.

وجاءت أسعار التذاكر الخاصة بالحفل كالتالي:

1.250 جنيهًا و1.500 جنيه و2.000 جنيه و2.500 جنيه و3.500 جنيه و4.000 جنيه و5.000 جنيه و10.000 جنيه.

كما اشترطت الإدارة الخاصة بالحفل عدة شروط كان من بينها الحضور بملابس بيضاء، والحضور ممنوع لمن هم أقل من 21 عامًا.

بوسى

تحيى المطربة بوسى حفلا غنائيا ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وذلك على أحد الشواطئ الساحلية بمدينة الساحل الشمالي.

ويخصص حفل بوسى إلى السيدات فقط حيث يقام بإحدى شواطئ السيدات وتشدو بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور ولعل من أبرز أغانيها "اه يا دنيا".

أنغام

كما وضعت دار الأوبرا بعض الشروط من أجل حفل المطربة أنغام والذى من المقرر أن تقام فى 18 يوليو الحالى.

وجاءت شروط حضور الجمهور منها: تفتح الأبواب عند الساعة السابعة مساءً ، ويبدأ الحفل الساعة الثامنة ، وضرورة الدخول بأقنعة. مع الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم ، بالإضافة إلى منع التصوير ، وعدم دخول الأطفال دون سن السابعة.