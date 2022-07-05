انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى فى الأردن احتفالا باختيار اربد عاصمة عربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:22 صباحاً - برعاية من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبحضور نظيرتها الأردنية هيفاء النجار ومحمد سمير مرزوق سفير مصر في الأردن انطلقت فعاليات الاسبوع الثقافى المصرى فى المملكة الأردنية الهاشمية والذى يأتى احتفالا باختيار اربد العاصمة العربية للثقافة 2022 وشهدها، وزير السياحة الآثار نايف الفايز، ورئيس منظمة السياحة العربية الدكتوربندر آل فهيد، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس الوفد المصري وصندوق التنمية الثقافية والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعددا من السفراء العرب والنواب بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك في مسرح المركز الثقافي باربد حيث ألقت وزيرة الثقافة الأردنية كلمة رحبت فيها بالحضور والوفد والفرقة المصرية وأضافت مصر الحضارة والتاريخ والفن والإبداع اليوم تحتفي بإربد، ‏ونحن نعتز بهذه المشاركة بما تحمله من أصالة أرض الكنانة وقدمت الشكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأشارت إلي أن إربد بلد عرار رمز الثقافة العربية منبع العطاء والموسيقى والأدب والشعر ومصدر الإشعاع لكل العالم"..

وبالإنابة عن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة القي رئيس الوفد المصري ورئيس صندوق التنمية الثقافية المصرية الدكتور فتحي عبد الوهاب كلمة نقل فيها تهنئة وتحيات وزيرة الثقافة و كافة المثقفين والفنانين المصريين الذين تربطهم مع نظرائهم من المثقفين الأردنيين روابط الحب والإبداع، وتمنياتهم بنجاح فعاليات اختيار مدينة إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، وثمن خلالها جهود الحكومة والشعب الأردني على حسن الاستقبال والضيافة، وقال "جاءت مصر بلد الحضارة والثقافة والإبداع لدعم المشهد الثقافي الأردني والعربي في آن معا، لاسيما وأن العلاقات الأردنية والمصرية ليست وليدة اللحظة فقد شكلت البروتوكولات الثقافية بين البلدين نقلة نوعية في الشأن الثقافي"، وبينَ أن الأيام الثقافية المصرية جاءت احتفاء بإربد العاصمة العربية للثقافة وهي المليئة بالثقافة والفن، لأن استمرارية الحراك الثقافي وتبادله بين البلدين يضع المتلقي العربي ضمن أفق ثقافي معرفي جديد يتيح الاطلاع على كل جديد في الثقافة بين البلدين الشقيقين مؤثرا ومتأثرا منهما في آن معا.

واشتملت فعاليات الحفل على افتتاح معرض لوحات فنية تشكيلية للفنان التشكيلي محمد ديباجة الذي افتتحه أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في قاعة المعارض بالمركز الثقافي، وافتتاح معرض لرائد فن الخط العربي خضير البورسعيدي الذي ضم العديد من اللوحات التي بينت جماليات وفنون الخط العربي، ومعرض الحرف اليدوية التراثية المصرية، بالإضافة إلي احتفال فني تضمن أعمال لرموز الغناء المصري تألقت خلاله فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد وتضمن مجموعة من الأغاني الطربية التي نالت استحسان الجمهور الحضور وبرع خلاله نجوم الفرقة كريم زيدان وشروق ومحمد الخولي ومروة حمدي واختتم الاحتفال بعرض للفرقة القومية للفنون الشعبية قدمت خلاله مجموعة من اللوحات الفنية الراقصة من التراث الشعبي المصري الذي عبر أقاليم ومحافظات مصر

وحرصت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار علي تكريم أعضاء الوفد المصري وتسليمهم الدرع التذكاري لمدينة اربد تقديرا لمشاركتهم في الفعاليات.

يذكر أن الأسبوع الثقافي المصري بإربد يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية منها ندوات فكرية وأدبية لكل من الكاتبة سلوى بكر - الدكتورة ضحى مصطفى عاصى - الدكتور خيرى محمد دومة - والروائى منير عتيبة ، بجانب العرض المسرحي مونودراما فريدة من إنتاج البيت الفني للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي