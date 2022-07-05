أنغام تشارك جمهورها تحضيرات حفلها بالمنارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 08:26 صباحاً - شاركت المطربة أنغام مقطع فيديو جديد لها من كواليس تحضيرات حفلها بالمنارة، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر السوشيال ميديا، معبرين عن جمال اطلالتها وتميز اغانيها بالحفلة.

وطرحت أنغام مؤخرا العديد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم أغنية لوحة باهتة من تأليف نادر عبد الله، ومن ألحان تامر عاشور، ومن توزيع طارق مدكور.

كما طرحت أنغام أغنية تحمل اسم ونفضل نرقص، من تأليف وألحان عزيز الشافعي، وكسرت الأغنية حاجز الـ 9 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها.