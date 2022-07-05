انت الان تتابع خبر الضجة تتجدد حول إختفاء آمال ماهر وما حدث يرعب الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صُدم متابعو الفنانة المصرية آمال ماهر، بغلق قانتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“، مرة اخرى، بعد نحو 6 أيام فقط من إعادتها، لتثير الجدل مجددا بين المتابعين على مواقع التواصل.

وكانت قناة آمال ماهر على يوتيوب، قد أعيد فتحها في 27 من حزيران/ يونيو الماضي، وسط جدل واسع في ظل استمرار اختفائها في ذلك الوقت، بعد ان اغلقتها العام الفائت، مع إعلان اعتزالها الفن.

يذكر ان امال ماهر قد ظهرت قبل أيام بمقطع فيديو تنفي فيه شائعات اختطافها واختفائها القسري، واكدت فيه انها بصحة جيدة وان غيابها بسبب اصابتها بكورونا فقط، وشكرت جمهورها وكل المحبين على الاهتمام بها وشعورهم بالقلق لغيابها، لكن ظهرت الفنانة بالفيديو بوجه متعب وشاحب، ما اعتبر البعض أنها ”أجبرت“ على تصوير الفيديو بعد جدل أثاره غيابها الطويل.

وردا على هذه الأقاويل، قالت آمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”مساء dmc“ مع الإعلامي رامي رضوان: انها متعبة بسبب اصابتها بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا، وطمأنت الجمهور انها بخير.

واكدت آمال ماهر، ان الصور اللي انتشرت عبر حسابها في انستغرام قبل ان تتعب بيومين، وليست قديمة كما أشار البعض على مواقع التواصل، وقررت الظهور بعد الجدل الكبير الذي دار حول غيابها.

وأكدت الفنانة المصرية أنها ستعلن خلال أيام عن تفاصيل حفل ستحييه في القاهرة، وتتولى تنظيمه شركة ”تذكرتي“.

ورغم ظهور آمال ماهر، وحديثها مع الجمهور لكن لم يتوقف نشطاء مواقع التواصل من أثارة الجدل وطرح الأسئلة، مشككين بالظروف التي خرجت فيها، حيث اشار البعض انها بدت خائفة ومتوترة، كما أن الفيديو قصير ومدته لا تتجاوز الدقيقة، ما يدل على تعرضها للتهديد، حسب قولهم.

ووصل الأمر ان شكك البعض في كون المرأة الظاهرة في الفيديو هي نفسها الفنانة أمال ماهر، حيث أشاروا لاختلاف الملامح وحجم الأنف، وطالبوا السلطات المصرية بالتدخل من أجل إنقاذها.