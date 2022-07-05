انت الان تتابع خبر هجوم حاد على محمد قنوع ومطالبات بفصله بسبب تصريحاته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تعرض الفنان السوري محمد قنوع لحملة هجوم واسعة من بعض الفنانين والمتابعين بسبب تصريحاته، خلال استضافته في برنامج " شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على شاشة قناة لنا الفضائية، حول عدم سماحه لإناث عائلته وبالأخص ابنته ماسة بدخول الوسط الفني، وارائه حول الزواج المدني والمثلية الجنسية.

كما رفض نجم مسلسل " كسر عضم" الزواج المدني باعتباره غير شرعي، مؤكداً أنه ليس ضده ولكنه لايؤيده، كما أبدى رفضه التسويق الحاصل في المجتمعات للشذوذ والمثلية الجنسية، ومن المعروف عن قنوع التزامه الديني، حيث إن إناث أسرته يرتدين الحجاب، ولا يظهرن بالإعلام، كما انه صرح مؤخرا برفض زواج ابنته لشخص من ديانة مختلفة.

وانتقد بعض الفنانين والمشاهير تصريحات قنوع، ومن بينهم الكاتب عماد نجار الذي كتب عبر حسابه على فيسبوك: "علينا كفنانين أن نقصي من العمل الفني كل من يروج للفكر المتخلف الرجعي الظلامي"، وتابع أنه يجب اقصاء الدواعش وداعميهم من الوسط الفني، وكل من تستفزّه قبلة بين عاشقين في عمل درامي، ولا يستفزه الذبح والقتل والتفجير.

كما هاجم الفنان السوري عدنان الشامات، الممثل محمد قنوع بسبب تصريحاته وقال: "لما فنان بيقول أنا مابدي ابني أو بنتي يشتغلوا بنفس المهنة، بيعطي انطباع عن الفن أنه وسط غير محترم"، مؤكدا ان هذه التصريحات الانفصامية تتكرر كثيراً في مقابلات لفنانين في البلاد العربية، وتصريحاتهم تؤذي من يعمل في الفن من الإناث والذكور.