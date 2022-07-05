العبداللات عن مهرجان جرش: لن أشارك بسبب سوء التنظيم

انت الان تتابع خبر العبداللات عن مهرجان جرش: لن أشارك بسبب سوء التنظيموالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح الفنان الأردني عمر العبداللات، أسباب عدم مشاركته في مهرجان جرش للدورة الحالية.

وقال العبداللات، في حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يذاع عبر المملكة، أن "الظروف أدت إلى الاعتذار، حيث كان فيه سوء تنظيم، وإدارة أعمالي كانت أول من اتجهت إلى التواصل مع إدارة المهرجان بشأن استعداده للمشاركة"، موضحا أن "اللجنة الفنية في إدارة المهرجان أبلغته أنه أول الفنانين الذين سيتم التواصل معهم حينما يتم تحديد أسماء المشاركين".

وأوضح، أنه "بالرغم من كونه أول الفنانين تواصل مع الإدارة تفاجأ بعد فترة طويلة، تم الانتهاء من البرنامج وتبقى يوم واحد فقط في الدورة المقبلة وهو يوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أن "يوم الثلاثاء غير مناسب لأنه كان قد طلب من الإدارة يوم الخميس والجمعة لأن معظم المواطنين يأتون في ذلك الوقت بكثرة ويوم الثلاثاء يكون صعب جدا".

وأشار إلى أن اللجنة الفنية في إدارة المهرجان طلبت المحاولة بعد ذلك لكن كان الرد بالمشاركة على المسرح الشمالي؛ لذا رأيت أنهم "يريدوا الاعتذار بشكل لطيف منهم، فأنا اعتذرت".

وتساءل عن عدم منح الفنانين العرب يوم الثلاثاء في مهرجان جرش مع التأكيد على أن المسرح الشمالي سعته قليلة، منوها إلى أن "سوء التنظيم كان من قبل اللجنة الفنية".

ولفت إلى أنه "اتشرف بالمشاركة في المهرجان ولا استطيع الالتزام بمواعيد محددة والموضوع طلع من أيدينا".