انت الان تتابع خبر نداء شرارة تكشف المستور ولهذا السببب تفكر بالإعتزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة، في لقاء لها مع الإعلامية رابعة الزيات، عن تفكيرها احيانا في الابتعاد عن الفن بسبب طبيعتها العفوية التي تخالف ما يحدث في الفن، بالاضافة الى تكرار الأسئلة التي توجه لها من الإعلامين حول الحجاب، ما يسبب لها الإزعاج خاصة أن إجابتها ثابتة ولا تتغير.

وأكدت شرارة إلى أنها على استعداد للتخلي عن الفن، مقابل الا تتخلى عن الحجاب أبداً، خاصة أن الفن بالنسبة إليها مرحلة مؤقتة لا بد أن تنتهي، معتبرة أن الحجاب وضعها في مكان متفرد لم يصل له أحد من قبل، مؤكدة أنها لا ترى الفن حرام أو ذنب، مشيرة الى احترامها لمن يرى عكس ذلك، وخاصة قرار المطرب الأردني، أدهم نابلسي، واعتبرت أن هناك أشخاصاً شوهوا الفن وصورته من خلال الحديث عن الأمور الدينية وتحريم الفن.

ولفتت شرارة أنها ترفض الغناء في أماكن السهر والمطاعم والمقاهي، وتفضل اقتصار الغناء على المسارح فقط.

وحول سبب تفكيرها في الابتعاد عن الفن، أوضحت نداء أنها اصطدمت بطبيعة الوسط الفني التي تحمل في بعض منها التكلف والنفاق، حيث قالت: "70% ممن تعاملت معهم في الوسط كانوا كذلك"، وانتقدت نمط الحياة المثالية الزائفة والرفاهية العالية التي يروج لها البعض على مواقع التواصل، ما تخلق رد فعلي عكسي عند الجمهور خاصة الطبقات الأقل ثراء، وأكدت أنها كانت ستقاطع السوشال ميديا لو لم تكن مشهورة، بسبب ابتعادها عن الحقائق والتركيز على القشور.

وحول حياتها الخاصة، كشفت نداء شرارة أنها تفتقد شقيقها محمود الذي ترك بصمة في حياتها بعد رحيله، وأهدت كتابها الأخير بعنوان في روحي نداء لروح شقيقها الراحل، نافية دخولها في أي علاقة عاطفية، موضحة أنها لا تقتنع بفكرة التنازل عن أي شي لصالح الرجل، مع انتقادها للمرأة الضعيفة والتي تتيح المجال أمام زوجها للتحكم بها وتعنيفها.