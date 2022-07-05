انت الان تتابع خبر بعد اعتناقها الإسلام اختفاء ديانا حداد الغامض يثير القلق.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب إختفاء الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد، عن حسابها بموقع انستغرام، بلفت أنظار المتابعين، حيث فوجئ الجمهور بإختفاء كامل محتواها، وجميع منشوراتها، بالإضافة إلى حذف صورتها الشخصية، والوصف التوضيحي، من دون سبب واضح، ما أثار تساؤلات حول أسباب غيابها.

وتباينت ردود الأفعال حول الأسباب التي دفعت النجمة لهذه الخطوة، حيث رجح البعض أنها تستعد للترويج لطرح ألبوم جديد، لا سيما أن آخر ألبوم لها يعود لعام 2014، بينما أشار البعض ان حسابها قد يكون تعرض للتهكير، وتم حذف محتواها، ورأى البعض أنها خطوة من أجل اعتزال الفن، مستدلين باعتناقها الدين الإسلامي.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لديانا حداد من أمام الكعبة، مُعلقين على اعتناقها الإسلام وأداء مناسك العمرة، رغم انها صورة قديمة، حيث انها اعتنقت الاسلام منذ 5 سنوات تقريبا بحسب ما صرحت به في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، وتزوجت من رجل مسلم وعاشت معه في دولة الكويت.

وبدوره، أكد مدير أعمال ديانا حداد الإماراتي، أنه فوجىء بحذف الفنانة لجميع صورها على صفحتها الشخصية بموقع انستغرام ، مؤكدا أنه حاول التواصل معها إلا أنها لا تجيب على هاتفها، مؤكدا انه يستبعد فكرة اعتزالها، خاصة انهم يحضرون الكثير من الأعمال التي ستطرح قريبًا، لذا يحاول أن يتواصل معها لمعرفة حقيقة الأمر.

يذكر ان أحدث ظهور لديانا حداد على الانستغرام، كان بصورة ظهرت فيها بقميص زهري وبنطال أبيض، وبشعر كيرلي، وعلقت: "أحبكم شكراً لكل التعليقات الايجابية اللي من مبارح لليوم"، حيث لاقت الصورة اعجاب المتابعين، الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة.



