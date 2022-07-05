انت الان تتابع خبر فنانة مصرية معروفة تقدم على الإنتحار خلال بث مباشر والجمهور مصدوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال بث مباشر لها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل، ظهرت الفنانة الشابة دينا حسين، خلال الساعات الماضية، بمظهر مزري، وادعت​ أنها سوف تقدم على الانتحار، مسببة جدلا واسعا بين المتابعين.

وأكدت خلال البث أنها إنها تعيش حالة نفسية سيئة جداً، ويئست من الحياة، لأن الجميع تخلى عنها، ولم يقدموا لها يد العون دون مقابل لذلك قررت التخلص من حياتها أمام الجميع، وفى اخر الفيديو، توجهت دينا برسالة لكل من حاول استغلالها قائلة: "انا بكرهكم كلكم" وبعدها تركت السيارة وانقطع الفيديو وسط حالة من القلق الشديد بين جمهورها وأصدقائها الذين حاولوا التواصل معها إلا انها أغلقت الهاتف، وما زالت المحاولات مستمرة من قبل أصدقائها، للتواصل مع أسرتها لإنقاذها من فكرة الانتحار والتأكد من سلامتها.

والى الآن، لم يتم الإعلان عن اي أخبار تفيد بإنقاذها أو حتى تنفيذها لقرار الانتحار، وشكلت هذه الواقعة جدلا واسعا بين المتابعين الذين تساءلواعن مصير الممثلة المصرية وان كانت افتعلت الفيديو لاثارة الجدل ولفت النظر ام انها فعلا حاولت الانتحار.

يذكر ان دينا حسين، قد تصدرت الترند في مواقع التواصل في وقت سابق بعد الجدل الكبير الذي أثارته بمقطع فيديو، أكدت من خلاله أنها لا تستطيع الحصول على فرصتها بالوسط الفني، الا بأساليب غير محمودة، ما تسبب في أزمة مع نقابة المهن التمثيلية، والتي استنكرت مثل هذه الفيديوهات.

وقالت دينا حينها في الفيديو: «هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، أي نوع من أنواع الفن عليه سبوت، لو الفن دا يا جماعة بالمنظر ده، إني لازم أصاحب المنتج"، معبرة عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها معها.