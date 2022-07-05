انت الان تتابع خبر نسرين طافش بأحضان زوجها وتشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ الصور الأولى لها برفقة زوجها الطبيب المصري، وبدا الثنائي بكامل الفرح، والسعادة.

وظهرت طافش بالصورة بأحضان زوجها وهي ترتدي فستان باللون الأزرق، ورفعت شعرها، وتزينت بمكياج ناعم، وعلقت: "نحن محظوظون، شكرا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا".

تفاعل الجمهور مع صورة نسرين طافش وزوجها متمنين لهما السعادة والاستمرارية، مؤكدين انهما يليقا ببعضهما البعض.

يذكر ان الفنانة السورية، قد أعلنت مؤخرا خبر زواجها من خلال صورة نشرتها عبر الانستغرام، فأظهرت يدها وهي تمسك بيد العريس، وتضع خاتم الألماس في إصعبها، وعلقت "ما جمعه الله، عسى أن يبارك هذه الجمعة، وأن يحمي هذا الحب الأبدي للأبد"، لتنهال تعليقات الجمهور، وتساءلوا بشكل كبير عن هوية العريس، وما إذا كان ينتمي للوسط الفني، حتى كشفت طافش عن صورته.

وكانت طافش​ قد ردت في وقت سابق على أحد المتابعين، سألها عن صفات رجل أحلامها والرجل الذي ستتزوجه، وقالت عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام: "أهم شيء أن يكون محباً للطهي، وصاحب شخصية صادقة معها ولديه ثقة بالنفس وحنون وأن يكون ذا قلب طيب ومحباً للحياة والعائلة والأطفال".

وكان على آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "جوقة عزيزة"، عرض خلال الموسم الرمضاني 2022، واثار الجدل حينها بسبب مشاهده الجريئة.