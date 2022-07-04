انت الان تتابع خبر هبة مجدي تبهر جمهورها بإطلالة ملائكية.. مافيش أجمل من كدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبهرت الفنانة هبة مجدي، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث ظهور لها بإطلالة تميزت بالرقة والنعومة.

حيث نشرت “هبة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور لها، ظهرت فيها وهي مرتدية فستان أبيض بأكمام مطرز باللولي، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها، ووضعت مكياج ناعم يتناسب مع لون الفستان.

وقد لاقت الإطلالة الأخيرة لـ هبة إعجاب الآلاف من المتابعين، الذين تفاعلوا معها بالإعجابات والتعليقات، وشبهوها بالملائكة في تلك الإطلالة.

يُذكر أن الفنانة هبة مجدي شاركت في بطولة مسلسل “المداح أسطورة الوادي”، والذي عُرض في سباق رمضان الماضي، مع كلًا من حمادة هلال، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبو رية، حنان سليمان، عفاف رشاد، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.