انت الان تتابع خبر بملابس بسيطة.. سهر الصايغ تخطف قلوب متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة سهر الصايغ، أحدث صور لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

حيث شاركت “سهر” جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالة لها، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي بلوزة صيفي سوداء وبنطال بيج، ولم تضع مكياج، وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا معها بالإعجابات والتعليقات.

نشرت الفنانة سهر الصايغ، أحدث صور لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

حيث شاركت “سهر” جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالة لها، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي بلوزة صيفي سوداء وبنطال بيج، ولم تضع مكياج، وقد نالت تلك الإطلالة إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا معها بالإعجابات والتعليقات

يُذكر أن مسلسل “المداح – أسطورة الوادي”، هو أحدث الأعمال الفنية للفنانة سهر الصايغ، والذي شارك في سباق رمضان 2022، وشاركها في بطولته عدد كبير من الفنانين وهم حمادة هلال، هبة مجدي، كمال أبو رية، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، عفاف رشاد، ولاء الشريف، هلا السعيد، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.