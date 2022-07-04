انت الان تتابع خبر ديانا حداد تحذف جميع صورها من إنستجرام.. هل قررت الاعتزال؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت المطربة اللبنانية ديانا حداد، صباح اليوم، بحذف جميع صورها من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ولقد فتحت تلك الخطوة باب تساؤلات جمهور “ديانا”، والذين رجح أغلبهم أن المطربة اللبنانية اتخذت قرار اعتزال الغناء، على غرار المغني المعتزل أدهم النابلسي.

من جانبه، قال مدير أعمال “ديانا” في تصريحات صحفية، أنه فوجئ بقيامها بحذف جميع صورها بإنستجرام، مشيرًا إلى أنه اتصل بها أكثر من مرة ولكنها لم ترد على الهاتف، نافيًا أن تكون “ديانا” قد قررت الاعتزال، خاصة أنها تستعد لطرح عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المُقبلة.

يُذكر أن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا قد نشروا صورة لديانا حداد وهي تؤدي مناسك العمرة، وهو ما أار دهشتهم لمعرفتهم باعتناق المطربة اللبنانية الديانة المسيحية، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها لتؤكد أنها اعتنقت الإسلام وأدت العمرة منذ عدة سنوات.