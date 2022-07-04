انت الان تتابع خبر الملحن مدين يكشف سر رفضه اعتذار حسن شاكوش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الملحن مدين، أنه لم يقبل اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والذي نشره على حسابه بإنستجرام، لأن هذا الاعتذار لم يرضيه.

وأضاف “مدين” في تصريحاته لبرنامج “عرب وود”، أن اعتذار “شاكوش” لم ينف عنه تهمة سرقة لحن أغنية “حاجة مستخبية”، وأن هذا الاعتذار قد يكون نتيجة ضغط، أو بعد حذف مهرجان “بنت الجيران” من موقع “يوتيوب”.

وأشار “مدين” إلى أن ما ينتظره هو رد اعتباره أمام الناس وليس مجرد اعتذار، وأن سبب وجود مهرجان “بنت الجيران” هو أن صناع عمل أغنية “حاجة مستخبية” قد سمحوا بذلك ليس إلا.

يُذكر أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، كان قد صرح خلال لقاءه في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لم يسرق لحن أغنية “حاجة مستخبية” وأن لحن تلك الأغنية مسروق في الأساس من لحن أغنية تركية، وهو ما جعل “مدين” ملحن أغنية “حاجة مستخبية” يتخذ إجراءاته والتي بدأها بحذف مهرجان “بنت الجيران” من منصة يوتيوب.