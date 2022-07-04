انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر حفل عمرو دياب الحقيقية .. تصل الى 10000 جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقيم الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العلمين الجديدة في 12 يوليو الحالي وقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن بدء حجز تذاكر حفل عمرو دياب وحددت أسعارها بداية من 1500 للفئة العادية حتى 10 آلاف جنيه للتذكرة المميزة.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

ونشرت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات غير صحيحة فى الساعات الماضية عن أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، وأنها وصلت الى 100 ألف جنيها وهى اسعار غير صحيحة.

وبلغت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب 10 آلاف جنيها للفئة الأولى، وجائت الفئة الثانية بمبلغ 5 آلاف جنيه، اما الفئة الثالثة فوصلت إلى 4 آلاف جنيه، والفئة الرابعة ب 3.500 جنيه، الفئة الخامسة بـ2.500 جنيه، الفئة السادسة بـ2000 جنيه، واخيرا الفئة السابعة بـ1500 جنيها فقط.