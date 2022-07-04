انت الان تتابع خبر أحمد وفيق يهدد محمد نجاتي بعد تلويحه بالاعتزال.. اعرف قاله إيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الفنان أحمد وفيق، على تلويح الفنان محمد نجاتي باعتزال الفن، بعد الانتقادات التي وُجهت له بخصوص أدواره في الفترة الأخيرة.

حيث وجه “وفيق” من خلال منشور له على حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” رسالة للفنان محمد نجاتي قال فيها: “محمد يا نجاتي .. تعتزل ايه ؟؟ والله لو فكرت تعتزل هعورك .. حبيبي يا نجاتي يا جميل ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ انا بحب نجاتي المهذب الموهوب”.

وكان الفنان محمد نجاتي قد خرج في مقطع فيديو، تحدث فيه عن منشور أحد الصحفيين والذي تحدث فيه عن استبدال أمير كرارة بمحمد نجاتي في مسلسل “محمود المصري”، وقارن فيه بين النجاح الذي حققه “كرارة” بعد ذلك.

وقال محمد نجاتي في مقطع الفيديو أن الكاتب مدحت العدل هو من رشحه لدوره في مسلسل “محمود المصري”، وأن أمير كرارة تمكن من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل مجهوده وتعبه، موضحًا أنه يضطر لقبول بعض الأدوار التي لا يرضى عنها لأن لديه التزامات، واختتم حديثه بقوله أنه سيعتزل التمثيل ليرتاح الجميع.