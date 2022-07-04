انت الان تتابع خبر ميرنا وليد: ماليش خُلق للمطبخ.. وسلقت فرخة في 12 ساعة (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة ميرنا وليد، أنها لا تحب دخول المطبخ، وتشعر بضيق شديد عند دخوله، وأنها كانت تبكي في بداية زواجها ند دخول المطبخ.

وأضافت “ميرنا” خلال لقائها في برنامج “كلام الناس” الذي يذاع على قناة “ام بى سى مصر”، أنها ليس لديها موهبة الطبخ، لكنها لديها موهبة تذوق الأكل، مشيرة إلى أنها ذات مرة سلقت دجاجة في 12 ساعة وفي النهاية لم تنضج وفسدت الأكلة، معلقة: “ربنا يصبر جوزى عليا”.

ميرنا وليد تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل

وعن سبب ابتعادها عن التمثيل لمدة 11 عامًا؛ قالت “ميرنا” أنها حملت في ابنتها بعد زواجها بشهر، وفي هذا الوقت كانت تجسد دور السكرتيرة في مسلسل “ماتخافوش” للنجم الراحل نور الشريف، وقد طلبت من فريق عمل المسلسل القيام بمشاهدها قبل ظهور الحمل عليها.

وأوضحت أن ديكور مشاهدها تأخر لفترة، وفي هذا الوقت ظهرت علامات الحمل عليها، وقد تم حذف مشاهد كثيرة لها لأن دورها كان يفرض عليها السفر وعمل شغل استخبارات.

وتضيف أن بعد حملها الأول حملت مرة أخرى في ابنتها الثانية، وخلال هذه الفترة قامت الثورة، وتوقفت جميع الأعمال الفنية.