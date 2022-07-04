بفستان صيفي أصفر.. نجوى كرم تبهر متابعيها على إنستجرام

انت الان تتابع خبر بفستان صيفي أصفر.. نجوى كرم تبهر متابعيها على إنستجراموالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أحدث إطلالة لها على حسابها بإنستجرام، والتي لاقت إعجاب الكثير من المتابعين.

حيث نشرت “نجوى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا صيفي لونه أصفر مع قبعة بيج، واعتمدت مكياج هادئ، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “بغض النظر عن أي شيء، انظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الحياة”.

يُذكر أن المطربة نجوى كرم كانت قد طرحت مؤخرًا كليبها الجديد لأغنيتها “حلوة الدنيي”، والذي حقق 2 مليون مشاهدة في يومين من عرضه على موقع “يوتيوب”، وقد ظهرت فيه نجوى بأكثر من إطلالة مميزة، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد.