انت الان تتابع خبر الشورت والتصوير.. ممنوعات حفل أنغام في الأوبرا.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت دار الأوبرا المصرية، تعليمات وشروط حضور حفل المطربة أنغام، والمقرر إقامته يوم الاثنين الموافق 18 يوليو على خشبة المسرح الكبير.

حيث أوضحت الإدارة الشروط الواجب على الحضور الالتزام بها وهي عدم السماح بالتصوير، بتحريك المقاعد، بارتداء الشورت حيث يجب الالتزام بارتداء الزي اللائق بالمكان، يجب الدخول بالكمامات، يجب الجلوس في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات، يتم فتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساءً.

أسعار تذاكر حفل أنغام في الأوبرا

وكانت دار الأوبرا المصرية قد طرحت التذاكر الخاصة بحفل أنغام وهي على 4 فئات مختلفة، بسعر 1810 جنيهًا للفئن الأولى، و 1410 جنيهًا للفئة الثانية، و 610 جنيهًا للفئة الثالثة، و 310 جنيهًا للفئة الرابعة.

ويمكن للجمهور الراغب في حضور الحفل، حجز تذاكر الحفل عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا المصرية.

الجدير بالذكر، أن أخر حفلات المطربة أنغام، كان على خشبة المسرح الكبير بالمنارة، والذي شهد حضور جماهيري كبير، قدمت خلاله “أنغام” باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، والتي لاقت تفاعل كبير من جانب الحضور.