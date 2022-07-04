انت الان تتابع خبر بعد أن استحوذ على قلبها.. عربي يتزوج من ليندسي لوهان.. اعرف هو مين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، خبر زواجها من رجل أعمال عربي، وهو ما جعل الكثير يرغب في معرفة المزيد من المعلومات عن زوجها.

حيث جاءت البداية بمنشور كتبته “لوهان” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لتعبر فيه عن سعادتها بعد زواجها، فقد قالت فيه: “أنا أسعد امرأة في العالم، أنا مندهشة لأنك زوجي، حياتي وكل شيء.. يجب أن تشعر كل امرأة بهذا الشعور كل يوم”.

https://www.instagram.com/p/CfgQxA7Kow1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a639b4a0-c687-4cb8-91bb-bedb7b0c700e

من هو زوج ليندسي لوهان

وحسبما ذكر موقع “هوليوود لايف” الأمريكي؛ فإن زوج ليندسي لوهان، هو رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس، خريج جنوب فلوريدا، حيث حصل منها على شهادة في الهندسة الميكانيكية، وذلك عام 2010، وفي عام 2012، التحق بكلية جون إتش سايكس للأعمال، وحصل منها على بكالوريوس العلوم المالية.