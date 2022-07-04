إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:26 مساءً - حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا علي مشاركة متابعيها ، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمي في الصورة بإطلالة جذابة أنيقة بمكياج صاخب ، مرتدية فستان باللون الاحمر الناري ، مما نال إعجاب متابعيها.

وأعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقامت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بنشر صور بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة: "قريبا عودة الابن الضال".