شاهد.. مطربة شابة تحاول إنهاء حياتها فى لايف على فيسبوك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 02:26 مساءً - نشرت المطربة الشابة دينا المصري فيديو ادعت فيه أنها سوف تقدم على الانتحار من خلال بث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت دينا المصري فى الفيديو وهي فى حالة سيئة جدا وتتحدث مع أصدقائها من خلال الفيديو وأكدت خلاله أنه يئست من الحياة ومحاولة الكل استغلالها ولم تجد من يقدم لها يد العون دون مقابل لذلك قررت التخلص من حياتها أمام الجميع.

وتوجهت دينا برسالة فى اخر الفيديو لكل من حاول استغلالها قائلة : انا بكرهكم كلكم وتركت بعدها السيارة وانقطع الفيديو وسط حالة من القلق الشديد بين أصدقائها الذين حاولوا التواصل معها إلا انها أغلقت الهاتف ولم يتم الإعلان حتى الأن عن اى أخبار تفيد بإنقاذها أو حتى تنفيذها لقرار الانتحار.

ولا زالت المحاولات من أصدقائها التواصل مع أسرتها لإنقاذها.

دينا المصري مطربة شابة كانت تقوم بعمل حفلات غنائية ولها عدد كبير من الجمهور الذي كان يحضر حفلاتها ويتفاعلون معها بشكل كبير.