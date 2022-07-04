انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي تكشف عن مفاتنها بظهور الجمال عدي الكلام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، مرتدية فستان مطرز من اللون الأوف وايت والمشكوف من منطقة الصدر ، مع صبغ شعرها باللون البني مع ربطه واستخدامت الكثير من المكياج مما أثار إثار اعجاب كافة جمهورها ومحبيها.

وعلقت علي الصور ةقائلة : اين وجدت القوة .. نحن نساء عسل القوة تجدنا.

وحظيت بالكثير من الاعجاب والتعليقات علي الصورة مثل حبيبتي يامنوش بحبك ياقلبي – النجمه المتالقه وسندريلا الشرق ورقم واحد ديما ومتالقه منه فضالي وبس وبس وبس وبس ربي يحفظك اجمل سندريلا.



.