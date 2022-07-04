وزيرة الثقافة تقرر تخفيض سعر تذاكر الحفلين الصباحيين بمشروع سينما الشعب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 12:28 مساءً - عبد الدايم : القرار جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المشروع وخاصة الشباب

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتخفيض سعر تذكرة الحفلين الصباحيين ( 10 صباحا و 1 ظهرا ) لعروض سينما الشعب إلى 20 جنيه.

قالت عبد الدايم إن قرار تخفيض أسعار تذاكر الحفلين الصباحيين لعروض سينما الشعب جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من المشروع وخاصة الشباب، وأضافت أن استراتيجيات تحقيق العدالة الثقافية تسعى للتيسير على المواطن فى الحصول على المنتج الثقافي للدولة بأسعار رمزية، مشيدة بالإقبال الجماهيرى على العروض والذى يعكس قدرة ابناي الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة .

يذكر ان وزيرة الثقافة قد أطلقت المرحلة الثانية من مشروع سينما الشعب الهادف إلي تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكافة شرائح المجتمع ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية لتصل عدد مواقع المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 9 مواقع بمختلف المحافظات هي قصر السينما بجاردن سيتي في القاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر السينما بطنطا و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء .