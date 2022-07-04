شاهد.. رانيا يوسف تظهر بـ ملابس باتمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:28 صباحاً - نشرت الفنانة رانيا يوسف ، صورة لها بـ ملابس باتمان ، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

باتمان حلوان

بدأت القصة بتداول بعض التعليقات الساخرة على «فيس بوك» بين مجموعة من الأصدقاء، بعد أن نشر أحد المستخدمين منشورًا يُهنئ فيه الممثل الأمريكي Tobey Maguire صاحب شخصية «سبايدر مان» بيوم مولده، مُعلقًا: «كل سنة وأنا طيب»، ليرد عليه أحد أصدقائه: «ده أكيد أنت، عشان أنا باتمان الحقيقي»، لتنهال عليه التعليقات من أصدقائه والذي أكد كل منهم أنّه «باتمان الحقيقي».

معركة باتمان الحقيقي

من هو باتمان الحقيقي؟ حسم «أنس زهران» هذا التساؤل المحير -بعد أن علق على منشور باتمان الذي حصد الكثير من التعليقات- ليُنهي النقاش قائلًا: «بقولكم إيه الموضوع ده مش هيتحل غير بطريقة واحدة، أي حد شايف نفسه باتمان يقابلنا في حلوان يوم 13 أغسطس الساعة 11 بالليل، واللي يفضل عايش يبقي هو باتمان».