انت الان تتابع خبر بالفيديو.. عبير صبري: لبست الحجاب عشان أتأثرت بموجة الفن حرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة عبير صبري، أن ارتدائها الحجاب سابقًا يعود إلى تأثرها باتجاه كان سائدًا خلال تلك الفترة، وهو أن الفن حرام، ولقد تأثرت بهذا الاتجاه الذي يدعو لترك الفن وارتداء الحجاب.

وأضافت “عبير” خلال في برنامج “ليالي Ten”، والمُذاع عبر قناة Ten TV، أن سبب تأثرها بتلك الموجة هو وجود إشكاليات فكرية ودينية لديها عجزت عن حلها، موضحة أنها تأثرت أيضًا بوفاة ابنة شقيقتها وكان عمرها 9 أشهر، وأنها انجذبت لطريقة تفكير الناس في هذا التوقيت، إلى أن عادت للتمثيل مرة أخرى.

عبير صبري: ندمت على دوري في “فلاح في الكونجرس” لأنه فيلم أهبل

وعن العمل الفني الذي ندمت على تقديمه؛ أوضحت “عبير” أنها ندمت على دورها في فيلم “فلاح في الكونجرس”، حييث وصفت الفيلم بأنه “أهبل” وبلا معنى.

يُذكر أن مسلسل “يوتيرن” هو أحدث أعمال الفنانة عبير صبري، والذي عُرض خلال سباق رمضان الماضي، وشاركها في بطولته ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، نورهان، كريم قاسم، نانسي صلاح، محمود حجازي، أيمن قيسوني، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.