انت الان تتابع خبر فيلم كيرة والجن يحقق إيرادات قياسية في أول يومين من عرضه.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع فيلم كيرة والجن، تحقيق إيرادات قياسية، بعد مرور 48 ساعة فقط من طرحه في دور العرض السينمائي.

ففي ثاني أيام عرض الفيلم؛ تمكن من تحقيق إيرادات بلغت 4,441,451، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ عرضه وحتى الآن 8 ملايين و316 ألف جنيهًا.

يُذكر أن فيلم “كيرة والجن” يتناول أحداث واحدة من أهم الفترات في تاريخ مصر وهي ثورة مارس 1919، وحياة الشعب المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، وذلك من خلال مجموعة من القصص الحقيقية التي يسردها الفيلم عن أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، والمعارك التي خاضوها للحصول على حريتهم، منذ أن بدأت الثورة عام 1919، وحتى عام 1924.

يشارك في بطولة فيلم “كيرة والجن” مجموعة كبيرة من الفنانين وهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، إياد نصار، محمد عبد العظيم، علي قاسم، رزان جمال، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، الفيلم مستوحى من رواية “1919”، وهو من تأليف وسيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.