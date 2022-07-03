انت الان تتابع خبر أسما شريف منير تظهر مع طليقها.. ومتابعون: هما هيرجعوا لبعض ولا إيه؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الإعلامية أسما شريف منير حالة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورتها الأخيرة والتي جمعت بينها وبين طليقها الأول.

حيث نشر طليق “أسما” ووالد ابنتها محمود السكري، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعه بطليقته الإعلامية أسما شريف منير، وابنتهما لارا، رفقة بعض الأصدقاء.

وقد أثارت تلك الصور تساؤلات العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ألمحوا بعودة “أسما” لطليقها من جديد، خاصة وأنها المرة الأولى التي يظهرا فيها سويًا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طلاقهما.

يُذكر أن أسما شريف منير كانت قد تزوجت مرتين، الأولى من طليقها محمود السكري، والثانية من الفنان محمود حجازي، والذي أعلنت خبر انفصالها عنه من خلال حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، مناشدة متابعيها والصحفيين بعدم سؤالها عن سبب الانفصال حيث قالت: “ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة”.